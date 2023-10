Blitz antidroga a San Giovanni Galermo, i nomi degli arrestati nell'operazione "Malerba"

Il comando provinciale dell'Arma sta eseguendo un blitz antidroga nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo. L'operazione è stata denominata "Malerba" e coinvolge oltre 200 carabinieri, con il supporto dei reparti specializzati che stanno operando nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo ed Udine.

Di seguito i nominativi dei 41 indagati nei confronti dei quali è stato disposto il provvedimento della custodia cautelare in carcere emessa dai Gip del tribunale ordinario e per i minorenni di Catania. Sono oinvolti anche altri cinque soggetti, (2 in comunità e 3 in Istituto penitenziario), all’epoca dei fatti minorenni.

1) BUA Angelo, nato a Catania il 26.05.1992;

2) CANNIZZARO Salvatore, nato a Catania il 30.09.1995;

3) CANTE Giosuè, nato a Taormina (ME) il 17.05.2000;

4) CARANI Salvatore nato a Catania il 02.12.1991;

5) CASTELLI Mario nato a Catania il 03.01.1957;

6) CASTIGLIONE Francesco, nato a Catania il 11.08.1989;

7) CASTORINA Giovanni, nato a Catania il 23.10.1998;

8) CUTUGNO Angelo, nato a Catania il 06.11.1993;

9) D'AGOSTA Matteo, nato a Catania il 19.04.1999;

10) D'AMICO Pietro, nato a Catania il 10.01.1995;

11) D'ARRIGO Giuseppe, nato a Catania il 24.05.1997;

12) DISTEFANO Francesco Pio Giuseppe, nato a Catania il 25.02.2000;

13) DISTEFANO Gaetano, nato a Catania il 09.08.1999;

14) FDHILI Loai, nato a Catania il 24.01.1998;

15) GARDALI Marco, nato a Catania il 06.06.1996;

16) LA VERDE Cristian, nato a Catania il 17.12.2001;

17) LICANDRO Vincenzo, nato a Catania il 20.11.2000;

18) LIZIO Simone, nato a Catania il 20.11.1998;

19) MAZZARELLI Giuseppe nato a Catania il 28.08.1995;

20) MESSINA Salvatore, nato a Catania il 12.03.2003,

21) MONREALE Michael, nato a Catania il 07.10.2000;

22) MUSCARA' Corrado Gabriel, nato a Catania il 16.12.1992;

23) NICOTRA Angelo, nato a Catania il 06.06.1991;

24) NIGRO Giuseppe, nato a Catania il 19.09.2001;

25) NUCCIO Emmanuel, nato a Catania il 11.03.1998;

26) PINO Gabriele Giovanni, nato a Catania il 13.09.2003;

27) PINO Vincenzo, nato a Catania il 02.10.1998;

28) PISTONE Giuseppe, nato a Catania il 23.09.1987;

29) PLATANIA Cristian, nato a Catania il 19.05.1999;

30) PLATANIA Giuseppe, nato a Catania il 30.05.2003;

31) PRIVITERA Salvatore Sam, nato a Catania il 23.05.1977;

32) PULVIRENTI Antonino, nato a Catania il 11.01.1999;

33) RAIMONDO Antonino, nato a Catania il 15.08.1973;

34) RAINERI Giuseppe Santo, nato a Catania il 31.10.1968;

35) RUSSO Alessandro, nato a Catania il 03.12.1992;

36) SPATI Eduard, nato a Catania il 29.07.1999;

37) TEMPERA Santo, nato a Catania il 29.10.2001;

38) TORRISI Carlo, nato a Catania il 01.09.1996;

39) VITALE Vito, nato a Catania il 05.05.2001;

40) ZANTI Salvatore, nato a Catania il 09.09.1996;

41) ZUCCARO Giuseppe Agatino, nato a Catania il 16.03.1992;

Sono tutti accusati, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, con l’aggravante del metodo mafioso.