Coltivavano e spacciavano marijuana: arrestati due fratelli

Una lunga indagine condotta dai carabinieri della stazione di Biancavilla ha portato all'arresto di due fratelli locali, di 42 e 45 anni, sospettati di essere coinvolti in un attivo spaccio di marijuana.

Per qualche tempo, i carabinieri hanno effettuato un monitoraggio discreto e a distanza dell'abitazione dei due fratelli al fine di raccogliere prove concrete delle loro attività illecite. Quindi all'alba hanno circondato la residenza dei sospettati e nella corte della casa hanno rinvenuto quattro piante di canapa indiana, alte circa un metro ciascuna. Dopo aver ottenuto l'accesso alla casa, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione completa, che ha confermato i loro sospetti. All'interno di tre secchi di plastica, sono stati scoperti complessivamente circa 1,5 chilogrammi di marijuana, principalmente sotto forma di infiorescenze, insieme a tre bilancini di precisione e sacchetti di plastica utilizzati per la suddivisione della droga in dosi individuali.

Inoltre, sono stati sequestrati 800 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. I due fratelli, di 42 e 45 anni, sono stati arrestati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dopo la convalida dell'arresto da parte dell'Autorità Giudiziaria, il 45enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.