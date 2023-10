Due incensurati fuggono dalla polizia lanciandosi da un tetto: nascondevano droga e proiettili

Nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti di una Volante impegnati in un servizio di controllo a San Cristoforo, hanno notato due giovani sospetti che si trovavano sopra il tetto di uno stabile. I due hanno tentato di fuggire dopo essersi accorti della loro presenza. Uno ha raggiunto rapidamente la strada e, dopo un breve inseguimento e una colluttazione con i poliziotti, è stato bloccato. Aveva addosso un marsupio con all’interno 2 grammi di mariujana, 18 di crack e 7 di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. C'erano anche 8 proiettili calibro 9, un proiettile calibro 7,65 e la somma in banconote di piccolo taglio di 185 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il secondo giovane, nel frattempo, dal tetto dello stabile era entrato all’interno di un appartamento, dove è stato bloccato dall’equipaggio di un’altra volante. Nell'immobile era presente un sofisticato sistema di videosorveglianza e gli agenti di polizia hanno appurato che quell’appartamento, sebbene al momento fosse vuoto, veniva verosimilmente utilizzato per lo smercio di stupefacenti. I due fermati sono risultati incensurati, rispettivamente di 20 e 18 anni. Il primo è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo è stato invece denunciato in stato di libertà per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.