Insolito viavai da una palazzina in via Capo Passero: arrestato 23enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 23enne catanese per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

I militari hanno scoperto un insolito viavai di persone di tutte le età presso una palazzina di via Capo Passero, dove si stava “organizzando” con ogni probabilità l’ennesima piazza di spaccio.

Valutato attentamente l’ambiente circostante, dove in precedenti operazioni di contrasto allo smercio di droga, è sempre stata rilevata la presenza di una fitta rete di vedette pronte ad allertare i pusher dell’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo operativo hanno così deciso di attendere l’imbrunire per avvicinarsi alla zona interessata ed attendere il più opportuno per far scattare il blitz.

Nella prima serata quindi, approfittando di un momento di distrazione dello spacciatore, fermo all’esterno dell’edifico sotto i porticati mentre era intento a contare le dosi di droga rimaste nel suo borsello, i carabinieri sono passati all’azione, raggiungendolo e bloccando ogni suo possibile tentativo di fuga.

Il pusher, benché circondato, ha comunque tentato fino alla fine di evitare la cattura opponendo resistenza, anche fisica, agli operanti, che sono comunque riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza. Scattata, subito la perquisizione, la stessa ha permesso ai carabinieri di recuperare una trentina di dosi di cocaina e una radio con cui poteva comunicare con le vedette sparse per tutto l’isolato. La sostanza stupefacente e la radio sono state sequestrate mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

