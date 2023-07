Spacciatore arrestato a Picanello con oltre un chilo di marijuana

Nel pomeriggio del 29 giugno scorso, la polizia di Catania ha tratto in arresto il 50enne D.A.A, accusato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Durante alcuni controlli a Picanello, gli agenti lo hanno notato e fermato in strada, anche perchè si erano accorti di un suo tentativo di svincolarsi. E' stato infatti trovato in possesso di marijuana per un peso totale di 1 chilo e 300 grammi, suddivisa in più confezioni , destinate alla successiva vendita. In casa sua è stata trovata altra droga della stessa qualità, non suddivisa in singole dosi, e del materiale necessario al confezionamento. In ragione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, D.A.A. è stato così tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il pubblico ministero di turno, condotto presso il carcere di Piazza Lanza. Nei giorni scorsi è avvenuta la convalida dell'arresto.