Intercettato dai carabinieri "in viaggio" per fare una consegna di droga: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un ragazzo di 25 anni di origini mauriziane, residente nel quartiere San Cristoforo a Catania, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare gli investigatori, che nel 2021 avevano già sorpreso il pusher intento a smerciare cocaina e marijuana, hanno quindi organizzato un pedinamento, per confermare se il giovane avesse ripreso la propria attività illecita.

I militari hanno seguito il 25enne mentre percorreva a piedi via XX Settembre in direzione del Tribunale di Catania. Ad un certo punto hanno notato che il giovane nascondeva qualcosa sotto il giaccone, un involucro che cercava di sistemare con una mano per renderlo meno visibile. Questo comportamento sospetto ha convinto i xarabinieri a intervenire. Dopo essersi posizionati strategicamente per bloccare ogni possibile tentativo di fuga, i militari hanno fermato il ragazzo e proceduto alla perquisizione.

Durante la perquisizione, è emerso che il "rigonfiamento" del suo giubbotto era causato da una busta contenente 6 dosi di cristalli di metanfetamina e 6 bustine di cristalli di mdma, con un peso complessivo di una ventina di grammi. Entrambe le sostanze sono derivati delle amfetamine e sono note per essere altamente pericolose.

Il giovane arrestato ha ammesso di essere stato pagato per effettuare la consegna della droga e avrebbe dovuto ricevere 500 euro dall'acquirente. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e il pusher è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l'arresto.

