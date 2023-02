Sparatoria, 52enne colpito in strada e morto in ospedale: è caccia all'assassino

Si torna a sparare in strada nell'Acese. Intorno alle ore 18.15 di questo pomeriggio, un 52enne del posto, Francesco Ilardi, che sostava all'esterno di un circolo ricreativo di caccia di Aci Sant'Antonio, è stato colpito alla schiena da alcuni colpi di pistola. L'autore della sparatoria non è stato ancora identificato. Al momento è in corso un sopralluogo da parte dei carabinieri della compagnia di Acireale guidati dal Capitano Stefania Riscolo e del Comando Provinciale etneo.

La vittima dell'agguato è stata subito trasportata in gravi condizioni presso il presidio ospedaliero Santa Marta e Santa Venera di Acireale. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarlo, sottoponendolo ad un delicato intervento chirurgico, ma non sono riusciti a strappare l'uomo alla morte. E' deceduto poco dopo le ore 20 di questa sera. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze ed elementi utili per poter identificare chi ha sparato e ricostruire le motivazioni del folle gesto. Sui fatti è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Catania.