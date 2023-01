Giovane picchiato e gambizzato al viale delle Medaglie D’Oro: indagini in corso

E' stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Marco, un giovane che nel tardo pomeriggio di ieri è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di persone e gambizzato al viale delle Medaglie D’Oro a Catania. Come riporta La Sicilia, si tratterebbe di una spedizione punitiva in piena regola. Il 22enne è stato prima aggredito e poi colpito con una pistola alla gamba. Giunto al pronto soccorso, i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine. Il ferito, interrogato, non ha saputo fornire molti dettagli agli investigatori. Sulla sparatatoria indagano i carabinieri di piazza Dante che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto accaduto.