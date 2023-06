Sparatoria in via Capo Passero, colpi di pistola contro auto parcheggiata: indagini in corso

Sparatoria intorno alle 21.30 di ieri in via Capo Passero. Una segnalazione di colpi d’arma da fuoco è arrivata alla sala operativa della Questura che ha inviato sul posto immediatamente le Volanti. Come confermato dalla polizia sono stati esplosi alcuni colpi di pistola, calibro 7.65, due dei quali hanno colpito i finestrini di un'auto parcheggiata, una Fiat Panda. I poliziotti delle volanti hanno rinvenuto diversi bossoli sull'asfalto. Sono in corso le indagini avviate dalla squadra mobile per chiarire tutti i contorni della vicenda. E' il terzo episodio simile che accade a distanza di pochi giorni dopo la sparatoria avvenuta in viale Bummacaro in cui è rimasto ferito un 20enne, e i colpi sparati lo scorso venerdì sera nella Zona B di Villaggio Sant'Agata.