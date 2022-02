Sporcizia ed escrementi sui marciapiedi in via Aosta, davanti all'ingresso della scuola Rapisardi

Sporcizia ed escrementi sui marciapiedi in via Aosta a Catania, proprio di fronte all'ingresso del circolo didattico Mario Rapisardi. “Al di là dell’inciviltà della gente. Ma la pulizia delle strade non si fa più?". A segnalare la situazione di degrado è uno dei tanti genitori che, ogni mattina, deve fare slalom per non calpestare i rifiuti di ogni genere che vengono abbandonati sui marciapiedi. Nelle foto inviate alla nostra redazione, anche contenitori con cibo per gatti lì da giorni. "I nostri figli, prima di entrare a scuola, devono attendere in mezzo a questa sporcizia, tra cattivi odori. L'altro giorno, addirittura, abbiamo visto, poco più avanti, un gatto che giocava con un topo morto. Bisogna intervenire al più presto".