Successo di pubblico alla presentazione del nuovo libro di Clemente Cipresso “Gli ultimi maestri d’ascia di Acitrezza”

Ha conseguito un significativo consenso di pubblico e critica la presentazione del nuovo libro di Clemente Cipresso, “Gli ultimi maestri d’ascia di Acitrezza” Transeuropa edizioni che si è svolta sabato 16 Settembre presso lo storico 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐍𝐚𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐑𝐨𝐝𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨. Erano presenti i protagonisti del romanzo, il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra, il consigliere delegato ai Beni Culturali 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐧𝐞𝐫𝐚 e l'assessore 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐨. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con il 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐜𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 e 𝐢𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐀𝐜𝐢𝐭𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚. Ad allietare la serata c’è stato l'intervento musicale a cura della formazione musicale 𝐊𝐥𝐨𝐬𝐭𝐞́𝐬 e della poetessa Professoressa Geppina Macaluso. A presentare la serata è stata 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐃'𝐀𝐦𝐢𝐜𝐨. “Ci sono momenti in cui sei felice per le emozioni che hai provato dopo aver fatto qualcosa di bello”, ha così ringraziato l’autore del libro Clemente Cipresso. “Ieri, ai 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗡𝗮𝘃𝗮𝗹𝗶 𝗥𝗼𝗱𝗼𝗹𝗶𝗰𝗼, abbiamo condiviso la vibrante sensazione di essere una comunità unita, di essere una comunità legata alle proprie origini e curiosa di conoscere le proprie radici, con una maggiore consapevolezza della necessità di tramandare ai posteri il nostro passato affinché neanche il tempo lo possa sbiadire. L'opera letteraria di 𝗖𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗖𝗶𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 non è solo un libro: "𝗚𝗹𝗶 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗶 𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗱'𝗔𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝗰𝗶𝘁𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮" è uno strumento prezioso che racconta un tassello molto importante della nostra storia che ancora oggi trova spazio nella dimensione presente” ha sostenuto il Sindaco di Acicastello Carmelo Scandurra.