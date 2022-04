Rinnovo tessere gratuite Amts per i diversamente abili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il Consigliere Comunale Curia Bartolomeo, Presidente della 3ª Commissione Consiliare (trasporti, viabilità, polizia municipale, autoparco), dopo la sua mozione presentata in Consiglio Comunale per estendere l'utilizzo gratuito dei mezzi A.M.T.S. a tutte le persone con soglia di disabilità almeno al 67%, ringrazia l’Amministrazione Comunale per avere dato seguito alla suddetta richiesta nell’ambito dell’iniziativa “Catania Tu-Go” sulla mobilità sostenibile (progetto finanziato con fondi europei del Pon Metro). Tuttavia fa presente, a tutti coloro che nel 2021 hanno beneficiato delle tessere annuali gratuite A.M.T.S., che gli abbonamenti scadranno ad aprile 2022 ed è quindi subito necessario procedere alla richiesta di rinnovo.