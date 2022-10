Traffico in circonvallazione nel tratto del IV municipio, Buceti: "Necessario un tavolo tecnico con il Comune"

Con l’apertura delle scuole inevitabilmente è aumentato il caos e il traffico sulla circonvallazione di Catania. Lunghissime file di auto, ogni mattina, con il risultato che si formano enormi ingorghi.

"“Servono urgentemente pattuglie della polizia municipale tra il viale Usodimare e via San Nullo per evitare che la viabilità vada in tilt - afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti - ogni giorno si formano code chilometriche con grossi disagi per la vivibilità dei quartieri di San Nullo e di Cibali. A Palazzo degli Elefanti chiediamo di convocare urgentemente un tavolo tecnico per trovare tutte quelle soluzioni necessarie a migliore la viabilità nel IV municipio. Un territorio caratterizzato dal forte pendolarismo”. In questo contesto anche un semplice tamponamento può avere conseguenze disastrose per il flusso veicolare.