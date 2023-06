Ugl a congresso per eleggere il nuovo segretario territoriale

Si terrà domani, a partire dalle 10, nella sala conferenze dell’hotel Nettuno di Catania il congresso della Ugl per l’elezione del nuovo segretario territoriale. L’assemblea prenderà avvio con la relazione conclusiva del mandato del segretario uscente Giovanni Musumeci, incentrata sul tema dell’evento "Nella Catania del futuro, partecipazione e territorio per lo sviluppo e l’occupazione", mentre successivamente sarà la volta dei numerosi interventi delle autorità e degli ospiti, dei dirigenti sindacali nazionali e regionali del sindacato. Nel pomeriggio, dopo una breve pausa dei lavori, l’assise continuerà con gli interventi dei segretari delle federazioni provinciali e dei dirigenti territoriali, prima delle conclusioni affidate al segretario generale Francesco Paolo Capone e dell’elezione del nuovo segretario territoriale, con Musumeci che punta alla sua riconferma per il prossimo quadriennio.