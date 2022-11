Una nuova libreria giovane e green nel cuore di Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Da domani a Catania, la vulcanica e seducente perla sicula, nascerà un nuovo hub culturale targato MONDADORI BOOKSTORE I MA, l’innovativa catena di librerie di fondazione partenopea dall’anima green, ispirate al Giappone che sta pian piano contaminando la nazione. Lo store sorgerà nel cuore della centralissima e turistica via Etnea, al civico 137, a due passi da piazza Stesicoro e dal Colosseo Nero, immerso tra la storia dei palazzi e le chiese barocche e la mondanità dello shopping. Ben 650 mq distribuiti su tre livelli con arredi studiati ad hoc per ricreare una galleria che avvolga i lettori e li immerga alla scoperta della cultura che vorranno fare propria: mobili curvi, come i tronchi degli alberi, realizzati in pioppo marino, sansevierie e bonsai, e altri elementi decorativi o funzionali all’esperienza di “nutrimento” e relax che la libreria vuole offrire, tutti rigorosamente in materiali ecocompatibili. È questa, infatti, la filosofia di ispirazione giapponese alla base del nuovo concept italiano MONDADORI BOOKSTORE I MA: uno spazio culturale in armonia con la natura, un luogo dove fuggire dalla frenesia quotidiana e riposare e al contempo appagare la mente. Nell’ottica di potenziare questo esercizio, al primo piano dello store un ambiente interamente dedicato al relax: la stanza del silenzio, la stanza del MA. Panche in legno, un cubo sospeso in carta di riso e un gioco studiato di effetti luce per assaporare un’immersione profonda nella lettura o respirare un contatto intimo con l’arte e la fotografia. Lo spazio ospiterà infatti ciclicamente mostre di artisti locali o nazionali a partire da “Oltre e Altrove”, la personale della fotografa catanese Chiara Di Salvatore, fondatrice del blog Prodottiecologici.net, che lo inaugurerà, seguita dalla personale di Luca del Prete “Scatti partenopei”, già in mostra allo store di Torino, apripista del progetto e quello di Sestu (CA), inaugurato lo scorso 17 marzo. Il concept culturale ecosostenibile ha preso origine dalla creatività e dalla voglia di innovazione di un team di imprenditori meridionali, incontrando da subito la condivisione e il supporto di Mondadori Retail, la società che gestisce il più esteso gruppo di librerie in Italia, Mondadori Store – già partner storico della libreria MOOKS del Vomero a Napoli – che ha sposato il progetto divenendone partner esclusivo per l’offerta editoriale. Al piano terra il core letterario con circa 100 metri lineari (45mila titoli) di esposizione di libri, un vasto catalogo capace di intercettare gusti e richieste anche dei lettori più esigenti e due sezioni riservate al patrimonio letterario della città di Catania e di Napoli, città madre del progetto MONDADORI BOOKSTORE I MA. Il piano inferiore sarà invece lo spazio per gli amanti della musica: locale, nazionale e internazionale, in formato cd e vinile; degli appassionati di fumetti: dai grandi classici ai Manga e ai comics oltre a una ricca selezione di gadget e articoli di settore; e dei bambini che potranno godere di una vasta area espositiva dove giocare e scovare le letture più divertenti o stimolanti. Un secondo forum per gli eventi sarà presente anche in questo livello. Non solo nutrimento per la mente però: al primo piano, infatti, anche una buvette in collaborazione con il brand NUAN, dove sorseggiare pregiate miscele di caffè, tè e infusi ma anche degustare rinominati vini locali e partenopei di cantine selezionate. E ancora: uno spazio coworking per il lavoro e un forum dedicato agli eventi: incontri con gli autori, showcase, laboratori di scrittura, e corsi di yoga tra le prime proposte già in programma per la fine dell’anno. Per la gestione del punto vendita MONDADORI BOOKSTORE I MA investe sui giovani meridionali: un team di risorse locali under 35, avidi lettori prima che appassionati librai e libraie, capaci di intercettare con la stessa maturità ed esperienza i bisogni della generazione Z e quelli di un pubblico più maturo. “Crediamo nei talenti dei territori – spiega Giuseppe Messina (AD del gruppo MA) - nella forza dei giovani del posto, ai quali vogliamo offrire una chance di sperimentare e innovare nella loro terra d’origine, di seguire le loro passioni e potenziare competenze senza emigrare, costruendo e promuovendo cultura, il vero motore dell’economia della nostra bella Italia”.