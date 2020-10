Vaccarizzo, azienda produceva canapa con lavoratori in nero

I controlli della polizia hanno permesso di scoprire, a Vaccarizzo, un'azienda agricola autorizzata alla coltivazione della canapa legale ove lavoravano diversi dipendenti in nero. Nello specifico gli agenti hanno sorpreso 8 lavoratori in nero, 5 dei qualipercettori di indennità di disoccupazione o reddito di cittadinanza. Nessuno indossava le mascherine né rispettava la distanza volta a prevenire il contagio da Covid19. I lavoratori sono stati segnalati alle autorità competenti e il titolare dell'azienda, G.D di 50 anni, è stato sanzionato e gli è stata inflitta anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

Durante le operazioni di polizia sono anche stati trovati e sequestrati penalmente cumuli di rifiuti speciali pericolosi non bonificati, nello specifico matasse di cavi elettrici, in parte bruciati, riversati sul terreno e per tale motivo, il titolare è stato anche indagato in stato di

libertà per il reato di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi.