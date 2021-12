All'ospedale Cannizzaro iniziano le vaccinazioni per i bambini della fascia 5-11 anni

Alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e del commissario dell’area metropolitana Pino Liberti, ha preso il via presso l’ospedale Cannizzaro di Catania la vaccinazione anti-Covid per i bambini di età 5-11 anni. Accompagnati dal direttore generale Salvatore Giuffrida e dal direttore sanitario Diana Cinà, Razza e Liberti hanno avuto modo di verificare il percorso approntato per i piccoli pazienti, con personaggi dei cartoni, protagonisti delle fiabe e supereroi dei fumetti che rendono gli spazi più accoglienti. È stato il dottor Francesco Di Pietro, pediatra del Centro Vaccinale, ad inoculare le prime dosi ai fratellini di Catania Luisa e Salvatore, 10 e 11anni, accompagnati dai genitori.

"Abbiamo reso i locali a misura di bambino, con un percorso e una fascia oraria dedicati - ha detto il direttore generale Salvatore Giuffrida - ma soprattutto messo a punto una organizzazione con l'apporto delle professionalità che garantiscono la somministrazione in sicurezza dei vaccini. È questo il messaggio che vogliamo dare, perché i genitori possano scegliere di proteggere i figli nella massima serenità". La prima giornata all’ospedale Cannizzaro, caratterizzata anche dalla animazione a cura dei volontari del VOI, si è chiusa con 20 bambini vaccinati.Ad oggi sono 2173 ad oggi le prenotazioni per le vaccinazioni di bambini del target 5-11 anni in Sicilia che secondo i dati Istat comprende 309.928 persone. Nel dato sono contenute solo le prenotazioni nei 68 punti vaccinali dedicati.