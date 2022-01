A Bronte i beneficiari del reddito di cittadinanza puliscono le aiuole

Alcuni percettori del reddito di cittadinanza sono, da oggi, al lavoro per effettuare interventi di manutenzione al verde pubblico di Bronte. Ne da notizia il Sindaco, Pino Firrarello. "Il reddito di cittadinanza - commenta il primo cittadino - non è da ritenersi una misura invalidante o denigratoria per i percettori, né tantomeno deve essere intesa come un buon motivo per non reinserirsi nel mondo del lavoro. Oggi a Bronte le prime giornate di lavoro per la cura del nostro verde pubblico per concittadini volenterosi, che hanno accettato i nostri progetti di buon grado: sia questo il primo progetto utile alla collettività ed ai percettori, creando un circolo virtuoso. Ringrazio l’assessore Marco Samperi, il capo area Francesca Longhitano, il responsabile del servizio Franco Longhitano ed i concittadini adoperatisi per il duro e bel lavoro".