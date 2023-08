Viabilità, Cardello: "Serve un piano del traffico adeguato"

"Anche dopo ferragosto il traffico in entrata e in uscita da Catania in tangenziale e nei pressi del casello di San Gregorio, soprattutto nei fine settimana, è caratterizzato da file chilometriche. Questo inevitabilmente rappresenta un grosso problema anche per moltissime strade della città etnea". Lo scrive in una nota il consigliere comunale del gruppo "Prima l'Italia", Andrea Cardello.

“Quello che è successo la scorsa settimana al viale Mediterraneo è un segnale che va preso nella giusta considerazione - afferma il consigliere - è bastato un tamponamento per bloccare la viabilità in una delle più importanti strade di Catania che collega la città allo strategico casello di San Gregorio. Il risultato è stato il caos per interi quartieri. Serve una cabina di regia interforze dove ogni istituzione preposta, nell’ambito delle proprie competenze, possa contribuire a creare un piano del traffico che preveda soluzioni alternative in caso di tamponamenti o rallentamenti al flusso veicolare. Il tutto già da via Vincenzo Giuffrida e nelle altre principali porte d’accesso a Catania".

"Siamo sicuri - conclude Cardello - che il Sindaco Trantino valuterà tutte le proposte necessarie per garantire una mobilità più sicura e scorrevole nelle zone considerate a maggior rischio o criticità”.