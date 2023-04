Contrade dell'Etna 2023, pieno di presenze per l'assaggio dei vini del vulcano

Ottomila visitatori in tre giorni (dal 15 aprile) con 105 cantine presenti e una consistente rappresentanza di stampa internazionale. Questi alcuni numeri della kermesse vitivinicola 'Le Contrade dell'Etna 2023', chiusa ieri sera. 'Incisive' in questa edizione le partecipazioni di personalità dell'imprenditoria mondiale ovvero Oscar Farinetti e chef Heinz Beck e della ricerca universitaria come Sebastiano Torcivia che ha illustrato in esclusiva uno studio sul valore commerciale dei vini etnei.

A patrocinare 'Le Contrade dell'Etna' è stata Union Camere Sicilia con il Presidente Giuseppe Pace e il Segretario Generale Santa Vaccaro che sono stati ben lieti di essere al fianco di questo evento identitario. Union Camere Sicilia ''è sempre attenta alle tematiche che riguardano le attività di promozione del territorio e della filiera produttiva, in particolare del settore vitivinicolo che è tra gli assi portanti dell'economia regionale''.