La sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina in visita a Caltagirone

La sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, sarà in Sicilia domani, a partire dalle 9.30, per una serie di incontri a Caltagirone, in provincia di Catania. Il programma della visita istituzionale prevede due tappe: la prima alla locale casa circondariale dove, accompagnata da una delegazione composta dalla deputazione locale formata da Francesco Cappello (Ars), Eugenio Saitta e Gianluca Rizzo (Camera dei Deputati), incontrerà il direttore, il comandante e il personale per discutere delle carenze di personale di una struttura che a pieno regime ospiterà circa 600 detenuti. A seguire è prevista la visita al tribunale di Caltagirone, dove la sottosegretaria, sempre insieme alla delegazione, incontrerà i presidenti della Corte d'Appello e del tribunale, il procuratore della Repubblica di Caltagirone e il presidente dell'ordine degli avvocati e gli altri rappresentanti dell'Avvocatura penale e civile del Calatino e Caltagironese. A tutti gli incontri sarà presente il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo. "Si tratta di una visita tanto gradita quanto auspicata - sottolineano i portavoce M5S -. Il comparto giustizia nel Calatino è strategico a livello regionale e non solo ma presenta delle criticità pratiche che richiedono l'attenzione dello Stato soprattutto in termini di organico".