Controlli a San Giovanni Galermo, arrestato uno spacciatore grazia all'app "Youpol"

Grazie ad una segnalazione arrivata tramite l'app "Youpol", gli agenti del Commissariato di Nesima hanno effettuato l’arresto di una persona, accusata di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno avviato un'attività investigativa, in via Fratelli Gualandi, riuscendo a sorprendere il presunto pusher con una radiolina ricetrasmittente, usata per comunicare con le vedette, e 64 involucri contenenti marijuana. L’operazione si è svolta nell’ambito di un più vasto controllo del territorio nel quartiere San Giovanni Galermo, dove di recente sono stati contestati numerosi reati in materia di droga, armi e munizioni.

Ad un altro soggetto sono stati contestati l’uso personale di sostanze stupefacenti e i reati di false attestazioni all’Inps e truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento del reddito di cittadinanza. La persona in questione aveva persino attivato la propria residenza presso l’abitazione di soggetto diverso, a sua insaputa, creandole disagi non indifferenti. Sono stati informati dei fatti Inps, polizia locale e Ufficio Anagrafe del Comune di Catania. Un altro soggetto è stato denunciato per evasione; una persona, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sottoposta alla detenzione domiciliare per reati in materia di violazione di diritti d’autore e furto; un’altra per truffa online. Infine, sono stati contestati 3 articoli 75 (uso personale di droga) e controllati 9 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.