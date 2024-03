La commissione europea e i dirigenti della Regione in visita ai progetti co-finanziati a Catania

Una delegazione della commissione europea in visita oggi nei luoghi dei progetti co-finanziati con i fondi europei tra Catania e l’area interna del Calatino. Tra microcomponenti per applicazioni in campo industriale e su dispositivi elettronici e nuovi sistemi di elettrificazione per immettere in rete l’energia prodotta da fonti rinnovabili, stamattina sono stati visitati lo stabilimento di STMicroelectronics, nell’Etna valley, e la nuova stazione elettrica realizzata da Terna a Vizzini. Stm sta sviluppando il progetto di Microelettronica Ipcei (Importanti progetti di comune interesse europeo), candidato al sostegno del Po Fesr 2014-2020 attraverso l’azione 1.2.1.

L’intervento prevede la realizzazione di chip ad alta efficienza energetica, semiconduttori e sensori intelligenti. Terna ha poi sviluppato a Vizzini una struttura che consentirà di convogliare nella rete l’intera potenza prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili, ma anche di far fronte alle nuove richieste di connessione e a ridurre i rischi di black-out, migliorando l’affidabilità della rete stessa nella Sicilia orientale. Il progetto è co-finanziato nell’ambito dell’azione 4.3.1 del Po Fesr 2014-2020. La visita della delegazione prosegue con due interventi dell’area interna Calatino: un tratto della strada provinciale 28, rinnovato con opere di manutenzione straordinaria con le risorse dell’azione 7.4.1 del Po Fesr, e il Villino Milazzo a Caltagirone, edificio liberty ristrutturato e adibito a centro diurno per anziani nel quadro dell’azione 9.3.5. In rappresentanza della direzione generale Politica regionale e urbana (Dg Regio) della Commissione europea, sono presenti il team leader Luca Mattiotti e il co-desk officer per la Sicilia Andrea Floria. Per la Regione Siciliana, intervengono i dirigenti generali del dipartimento Programmazione (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione dei Programmi Fesr) e dei dipartimenti Attività produttive, Energia, Famiglia e politiche sociali. Ieri, al palazzo della Regione a Catania, si è svolta anche la riunione del monitoraggio rafforzato sul Programma operativo Fesr Sicilia 2014-2020 (concluso il 31 dicembre scorso) e sul programma regionale Fesr Sicilia 2021- 2027, che entra adesso nel vivo della fase attuativa.

Sono intervenuti anche, in collegamento da remoto, Giuliana Bongiorno della Direzione generale Energia della commissione europea (Dg Ener) e i referenti del dipartimento nazionale per le Politiche di coesione (DpCoe). Nel corso dei lavori hanno portato i saluti istituzionali il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, e il presidente della commissione "Esame delle attività dell'Unione Europea" dell'Ars, Luigi Sunseri. Sono intervenuti i dirigenti generali e i funzionari del dipartimento Programmazione e dei dipartimenti Attività produttive, Energia, Famiglia e politiche sociali, Infrastrutture, mobilità e trasporti, che fungono da centri di responsabilità nell’ambito del Po Fesr 2014-2020.