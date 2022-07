Adrano Summer Festival - Giuseppe Castiglia in 'San Giovanni Decollato'

Venerdì 8 luglio prende il via la prima edizione dell’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto dall’associazione Fandango Entertainment), che si svolgerà fino al 11 settembre 2022 all’interno dell’Arena dell’Etna di Adrano (CT): un cartellone ricco di eventi, tra musica, teatro, opera, appuntamenti nazionali e internazionali, le uniche date in Sicilia per BOB SINCLAR (21 luglio) e STEVE AOKI (21 agosto) e tanti altri ospiti come Elettra Lamborghini, Aka 7even, Gigi Finizio, e per il teatro Ale e Franz, Giorgio Pasotti, I Sansoni, Anna Foglietta, Pippo Pattavina, Enrico Guarnieri, Giuseppe Castiglia e Nadia De Luca.

Il primo appuntamento in programma è con l’attore e cabarettista Giuseppe Castiglia in scena con “San Giovanni Decollato” di Nino Martoglio (ore 21.00 - Arena dell’Etna - Adrano – CT – Posto unico numerato euro 10,00. I biglietti e abbonamenti sono disponibili sui circuiti Ctbox, Ticketone e LiveTicket) per la regia di Antonello Capodici con la partecipazione di Carmela Buffa Calleo e con Elisa Franco, Turi Giordano, Maria Chiara Pappalardo, Alberto Abbadessa, Giovanni Fontanarosa, Giovanni Maugeri, Rebecca Testai.