Spettacolo “Amleto+Die Fortinbrasmaschine”

Sabato 9 aprile, alle ore 21, settimo appuntamento per AltreScene 2022, la rassegna di arti sceniche contemporanee di Z? Centro culture contemporanee di Catania, diretto da Sergio Zinna. In scena Roberto Latini con il suo “Amleto + Die Fortinbrasmaschine” di cui è autore del testo, con Barbara Weigel, unico attore in scena e regista.

I movimenti di scena sono di Marco Mencacci, Federico Lepri e Lorenzo Martinelli, musiche e suoni di Gianluca Misiti, luci e tecnica di Max Mugnai. Una produzione Fortebraccio Teatro di Bologna (www.fortebraccioteatro.com) in collaborazione con L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, Fondazione Ater circuito teatrale dell’Emilia Romagna, Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, Fondazione Orizzonti d’Arte con il contributo del Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna.

Informazioni

L'ingresso è consentito ai soggetti muniti di di green pass rafforzato e mascherina ffp2. Prenotazioni: allo 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 14) e al 3281742045 tutti i giorni tranne domenica e festivi (solo tramite messaggi whatsapp dalle 15 alle 18). Biglietti: € 20 euro, ridotto € 15 per studenti e gruppi di almeno 6 persone. Prevendite nella sezione teatro di Box Office Sicilia su https://www.ctbox.it. Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.