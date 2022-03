Spettacolo 'Anima gemella cercasi con urgenza'

La TRUECOLORSEVENTS è lieta di presentarvi DOMENICA 03 APRILE ORE 17.15 - 20.00 al TEATRO AMBASCIATORI - CATANIA "ANIMA GEMELLA CERCASI CON URGENZA". DUE ATTI DIVERTENTISSIMI di Matteo Favara per la Regia dello Stesso. UN CAST ECCEZIONALE con Matteo Favara, Rosita Trovato, Daniela Collura, Franca Seminara, Raimondo Catania, Salvo Calandra, Seby Cantarella, Valeria Gulino.

Biglietti in PREVENDITA EURO 12.00, al BOTTEGHINO EURO 15.00. INFO 3475151480 - 3312180986. BIGLIETTI IN VENDITA PRESSO: - SEDE NOSTRA ASSOCIAZIONE VIA CONTE RUGGERO 109 - PUNTOTICKET VIALE DELLA LIBERTA' 91 CATANIA. SI ACCETTANO CARTA DOCENTI E APP 18.