Il Mercatino degli Artigiani - ArtigianCity

In alcuni paesi o città i mercatini artigianali, purtroppo, si organizzano soltanto una o due volte l'anno. A Catania (al momento) é possibile invece vederli e visitarli quasi tutto l'anno. Questa bella realtà é dunque un valore aggiunto, un privilegio, una bella opportunità per tutti. Approfittiamone! Vi aspettiamo in VIA MINORITI. Fai una passeggiata al centro storico di Catania, visita il nostro "mercatino degli artigiani": ci trovi dall'8 al 17 luglio, dalle 10 alle 21