Street Market - Via Minoriti

Ritorna l’attesissimo Street Market di Via Minoriti (Catania), organizzato da Scie Eventi. Il primo di una fitta rete di eventi organizzati da Scie, dei quali l’unico protagonista è l’artigianato vero e proprio. Un evento attraverso il quale Scie Eventi vuole omaggiare un’accogliente e caloroso benvenuto alla primavera del 2022, affinché questo rappresenti un momento di rinascita ed un inno alla vita ed alla speranza.

Immancabile la creatività e l’originalità dei manufatti a cui stavolta si intreccerà con consapevolezza e maestria la leggerezza. La primavera è infatti il simbolo della fioritura, della rinascita, dei colori accesi e luminosi che rimpiazzano quelli cupi che caratterizzano l’inverno. L’atmosfera cambia, i colori si modificano, la temperatura diventa mite ed inizia a farci assaporare l’avvicinarsi delle giornate più calde che anticipano l’estate.

Solo una resta la costante per Scie: l’autentico artigianato, quello che non imita e che non ha eguali. Gli artigiani di Scie sono dei professionisti che studiano a fondo per migliorarsi costantemente, amano le loro creazioni e grazie ad esse tramandano la loro storia fatta di passione e dedizione. L’Home Made siciliano con i suoi creatori vi aspetta nel centro storico catanese in Via Minoriti da Venerdì 29 Aprile a Domenica 8 Maggio.