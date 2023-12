Belpasso, mostra fotografica "Impressioni di Luce" e torna lo spettacolo dei Carri di Santa Lucia

"Sarà un’edizione speciale, tutta al femminile – spiega il presidente della Fondazione Carri S. Lucia, Antonino Girgenti - sia per le tematiche scelte dai quartieri, ma anche e soprattutto per la partecipazione attiva delle donne, mai così numerose come quest’anno in fase di allestimento. Donne entusiaste di trasmettere grinta, coraggio, determinazione". La Fondazione dei Carri di S. Lucia, dal 2010, realizza ogni anno a Belpasso le sontuose macchine scenografiche: i “Carri”, in occasione delle annuali celebrazioni della Patrona belpassese. I Carri si rifanno alle macchine sceniche che - inventate da Leonardo e allestite tra il Seicento il Settecento: venivano messe in scena vicende di forte risonanza sociale e religiosa per rendere il più possibile partecipe un vasto pubblico attraverso fantasiose allegorie. I cinque Carri sapranno emozionare, appassionare e far riflettere il numeroso pubblico attraverso temi attuali e legati alla loro devozione. Sarà affascinante poter ammirare le scenografie curate nei dettagli, le meccaniche sempre più innovative e quel clima di estasi che caratterizza le due serate ormai da tantissimi anni. I Carri, pertanto, restano la massima espressione delle maestranze artigiane dei quartieri S. Antonio Abate, Matrice, Purgatorio, S. Rocco e Borrello che vengono allestiti con sacrificio, rispettoso impegno e spirito di grande devozione verso Santa Lucia.

Quest’anno l’arte prende forma in varie sfumature, tra giochi di luci e istantanee che appartengono alla memoria comune: “Impressioni di Luce” è un racconto di foto e video (recenti e d’epoca) sapientemente selezionati per far immergere lo spettatore nel clima della festa. "Attraverso queste emozionanti immagini – continua Girgenti - riscopriremo l’essenza di una città fortemente legata alle sue tradizioni. Allestita all’interno del “Circolo Operai”, la mostra sarà fruibile gratuitamente dal 7 al 17 dicembre presso la sede di piazza Umberto a Belpasso, dove saranno altresì esposte alcune opere realizzate dalle locali eccellenze artigiane". È un viaggio esclusivo tra visioni ed emozioni a cura della Fondazione Carri S. Lucia di Belpasso. Un racconto dentro l’anima della festa, catarsi, evoluzioni e riscoperta di un’identità storica attraverso gli scatti realizzati da Andrea Mio, Sebastiano Rapisarda, Alfio Sgroi, Antonello Signorello e filmati a cura di Pippo Vitaliti.