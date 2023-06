Teatro Stabile, Debora Bernardi legge "I nomi e le voci" di Roberto Mussapi

Lunedì 26 giugno alle ore 21 nella corte di Castello Ursino nuovo appuntamento estivo del Teatro Stabile di Catania: Debora Bernardi legge “monologhi in versi” tratti dal libro edito da Mondadori intitolato “I nomi e le voci” di Roberto Mussapi, scrittore e critico teatrale dell’Avvenire. Nel libro Mussapi conferma una propria idea della poesia d’oggi che considera “un momento verticale, alto, della voce, opposto alle forme di frammentismo o minimalismo che negli ultimi decenni hanno dominato. In questo ampio disegno trovano rinnovata presenza figure provenienti da culture ed epoche diverse, convocate per riaccendere l’ascolto e la lettura come fossero personaggi di nuove, grandi avventure poetiche”. Nel testo si passa da Otello alle notti arabe, dal tuffatore di Paestum a Plinio che assiste all’eruzione del Vesuvio, ma con un’importante e coerente presenza anche dell’oggi in ampi monologhi come La grotta azzurra” o Lezioni elementari, dove appaiono gli oggetti, i suoni o gli ambienti e le memorie che ci accompagnano. Un emozionante concerto di voci eterogenee composto nell’energia attiva di uno stile unico. Da Debora Bernardo ascolteremo “Penelope”, “Eco”, “Antigone”, “Il filo di Arianna”.