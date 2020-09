Ciao Darwin LEO 2° Edizione

II edizione del "CIAO DARWIN LEO". Il Leo Club Catania Mediterraneo insieme ai Leo Clubs Catania Est, Catania Gioeni, Catania Host, Catania Nord, Giarre-Riposto e Taormina ti aspettano. Sabato 5 Settembre al Lido Tempo Libero, Viale Kennedy 95, Playa di Catania ore 19:30. Ingresso + aperitivo rinforzato + cocktail alcolico/analcolico €13,00. La sfida sarà MASCHI contro FEMMINE. L'evento prende ispirazione dal famoso programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e tra le tante sfide ci saranno anche la "prova di coraggio" la "macchina del tempo" ed il "Genodrome" per stabilire quale squadra è il successo dell'evoluzione darwiniana. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla "Lions Clubs International Foundation". In ottemperanza delle norme anti-covid19 verrà misurata la temperatura corporea tramite termo scanner all'ingresso, verranno rispettate tutte le distanze di sicurezza durante tutto l'evento e si richiede la mascherina all'ingresso, anche se l'attività si svolgerà interamente all'aperto. Per maggiori info: 366 380 8628, 333 529 1044.