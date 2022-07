'Circo di Terra&Friends' a Zafferana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Acrobati, Clowns, Giocolieri e Musicisti, in un unico grande Show. La Compagnia Circo Ramingo e Circo di Terra vi aspettano, insieme a tanti amici, per passare insieme una fresca serata Zafferanese all'insegna del Circo e dell'Arte di Strada. Sabato 30 Luglio, Ore 21.00 in Piazza Cardinale Pappalardo a Zafferana Etnea.