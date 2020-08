Dopo il successo della prima tappa di Monreale, il Comer Sud Live Show on the road arriva a Catania! Tanta allegria e molte risate: questo è quello che si prevede domenica 9 Agosto 2020 alla Villa Bellini in occasione dell’evento di musica e cabaret firmato Comer Sud. La conduzione è affidata a Cristiano Di Stefano, volto noto della tv, e Davide Di Martino, General Manager Comer Sud. Le risate sono assicurate dalla presenza di alcuni tra i più noti comici siciliani: Toti e Totino, Giuseppe Castiglia e Carmelo Caccamo nei panni della Signora Santina. La serata sarà allietata dalla musica dal vivo dei Beans, storica band musicale catanese. L’appuntamento è alle ore 21:00.

L'ingresso all'evento è gratuito. In conformità alla misure anti-covid e per garantire la massima sicurezza di tutti, il numero di posti è limitato. Per ottenere il biglietto nominativo di ingresso basta registrarsi cliccando qui.