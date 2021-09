Contemporary Weekend

Torna il Pop Up Market Sicily con un'edizione tutta contemporanea al parcheggio R1 di Catania e noi, dell'Associazione Guide Turistiche Catania, siamo felici di prenderne parte: muniti di green pass, dal 17 al 19 settembre, vi aspetta il weekend più ''contemporary'' degli ultimi tempi. Per questo motivo vi segnaliamo due eventi legati all'edizione:

17 settembre h. 19.00 - visita guidata gratuita, direttamente al Pop Up Market Sicily, alla scoperta del parcheggio R1, condotta da Giuseppe Stagnitta, fondatore EMERGENCE international public art festival, col patrocinio Associazione Guide Turistiche Catania, ISEAVIAGGI people mover, AMAS associazione mediterranea autobus storici.

18 settembre h. 17.00 - visita guidata in bus per scoprire gli angoli della nostra città dedicati alla street art; dall'R1 passaggio lungo i silos del porto, proseguendo verso il quartiere Librino per ammirare la Porta della Bellezza, concluderemo il giro verso il viale Moncada dove ammireremo l'intervento dell'artista marchigiano Blu.

DETTAGLI EVENTO 18 SETTEMBRE: Costo: €13 compreso di visita guidata, wishpers (sistema di trasmissione vocale per garantire l'adeguato distanziamento + trasporto in bus). Appuntamento: h. 17.00 davanti ingresso R1.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A guidect.eventi@gmail.com o sms/whatsapp al 3668708671. Entrambe le attività saranno svolte seguendo e adottando le disposizioni nazionali in materia Covid-19.

