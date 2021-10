Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Giornate FAI, rassegna cinematografica a Licodia Eubea, Medusa Fest

1. Giornate FAI d'autunno - IGiovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia. Clicca qui per individuare i luoghi aperti in Sicilia e nello specifico a Catania e provincia.

2. Licodia Eubea - Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica - Anche quest'anno il festival vedrà un cartellone ricco di proiezioni e di eventi collaterali. Le opere in concorso sono diciotto, divise in tre sezioni “Cinema e archeologia” e “Cinema e antropologia” e “Ragazzi e Archeologia”, con documentari e cortometraggi che raccontano di viaggi in luoghi lontani e ancestrali, di misticismo antico e moderno, di civiltà misteriose e di nuove scoperte, di progetti di ricostruzione e restauro.

3. Etna d'autunno - Domenica 17 ottobre ripartono gli eventi stagionali proposti dalle guide Hermes Sicily. L'escursione ci porterà sul versante nord dell'Etna per un percorso di difficoltà lieve tra boschi rigogliosi, Ripa della Nace e i crateri dell'eruzione del 1928.

4. Catania dei misteri by night - Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

5. Harry Potter Day al Ludum - Harry Potter Day l'evento più atteso. Arriva la sera più magica di LUDUM, un evento a tema Harry Potter sviluppato nei laboratori. Il cappello parlante selezionerà le casate. Estrarrete la mandragora urlante. Preparerete vere pozioni che vi porterete a casa tra cui il leggendario slime assassino con il terribile Pazzus dei Serpe Verde. Imparerete i trucchi della magia distrattiva con il mistico mago Dimis dei grifon d'oro.

6. Viaggio nella dimora 'Manganelli Biscari' di Viagrande - E’ un bellissimo esempio di villa nobiliare settecentesca, con varie dependance che ospitano le minuziose collezioni del proprietario. Il giardino è uno dei più straordinari esempi di impianto verde siciliano.

7. Arte e Gender - L’identità di genere nell’arte - Giornata di studi dedicata all'arte attraverso la conoscenza delle personalità che l'hanno creata. 15-16 Ottobre dalle 9:00-13:00 / 15:00-19:00. Museo Diocesano di Catania, Via Etnea 8 Catania.

8. Presentazione del libro 'Fuori binario' - Degli uomini che hanno un'identità bisessuale, che si riconoscono e dichiarano cioè come bisessuali, possiamo dire ancora poco. La ricerca scientifica sulle persone con un'identificazione bisessuale non è infatti neppure paragonabile a quella che riguarda le persone gay o lesbiche. I bisessuali hanno spesso un doppio processo di coming out da superare: devono affrontare lo stigma di due comunità (quella eteronormativa e quella omonormativa). Questo libro colma la lacuna degli studi, e ci pone di fronte un interrogativo: e se i bisessuali non fossero visibili anche perché gli strumenti con cui cerchiamo di individuarli sono inadeguati?

9. Walkzone Catania - Appuntamento per il Check-in alle ore 8:30 alla Fontana della Vela in Piazza Europa, Catania (si raccomanda la massima puntualità per la consegna delle cuffie).

10. Trekking urbano al Borgo 'Tre Casti Agni' - Nell'ambito del Festival "Le Vie dei Tesori" Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica, ci porterà alla scoperta di Trecastagni, famosa non soltanto per i suoi affascinanti angoli in pietra lavica, come vuole la tradizione dei borghi dell’Etna, ma soprattutto per il passaggio dei tre santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, sotto torture lungo i fianchi est e sud del vulcano (quasi a sembrare dei camminatori dell’Etna) con la storica sosta di riposo all’antico villaggio che si chiamerà Trecastagni.

11. Medusa Fest 2021 - 15/16/17 OTTOBRE - BASTIONE DEGLI INFETTI - Al via tre giorni di festival del Medusa Fest’21, primo anno dell’unico festival transfemminista e femminista a Catania. Ad aspettare Catania vi saranno tre giorni di dibattiti, presentazioni, workshop, laboratori, stand, socialità e festa.

12. Il Giardino della Memoria - In occasione dell’edizione 2021 del Festival Le Vie dei Tesori, Etna ‘ngeniousa propone un inedito imperdibile e sorprendente appuntamento, per ricordare fra suggestioni poetiche e musicali, una pagina cruciale della nostra storia recente.

13. Catania velata, la Civita e San Berillo - Sharing Sicily propone un nuovo tour tra storia, angoli nascosti e curiosità della Civita, il quartiere di Principi e Pescatori, e di San Berillo, esplosione di colori tra rigenerazione urbana, creatività e progetti futuri.

14. "Paramòrfosi" - Le Vie dei Tesori - Sabato 16 e Domenica 17 ottobre uno spettacolo di danza contemporanea alla 'Società Storica Catanese': "Paramòrfosi", di Letizia Francioni per EAD ballet Concept.

15. Spettacolo "Lu Cavaleri Pidagna" - Nuova stagione con un classico del repertorio di tradizione popolare "Lu Cavaleri Pidagna" di Luigi Capuana diretto da Valerio Santi. Con: Valerio Santi, Concetto Venti, Salvo Scuderi, Mirella Petralia, Marta Limoli, Federica Amore e con Davide Politano e Marta Grasso.