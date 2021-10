Viaggio nella dimora 'Manganelli Biscari' di Viagrande

Villa Manganelli Biscari a Viagrande è appartenuta alla famiglia Paternò Castello Manganelli, e oggi è di proprietà dell’avvocato Pitanza. E’ un bellissimo esempio di villa nobiliare settecentesca, con varie dependance che ospitano le minuziose collezioni del proprietario. Il giardino è uno dei più straordinari esempi di impianto verde siciliano. Via G. Garibaldi 303, Viagrande (CT). Acquista coupon https://leviedeitesori.com/.../un-bellissimo-novembre.... Per questo evento non sono previste altre forme di prenotazione. Per rimanere informato sulle nostre iniziative potrai inviarci il tuo contatto telefonico o email 3928079089, siciliagaiatour@gmail.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...