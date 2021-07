Dal 6 all'8 agosto torna il Sicily Magic Fest. Tra gli ospiti lo youtuber Diego Allegri e il presidente CMI Gianni Loria

Dopo il successo dell’edizione 2019 e il blocco imposto dall’emergenza pandemica torna l’appuntamento con il Sicily Magic Fest, il festival dell’Illusionismo dedicato al grande pubblico più grande del sud Italia. Tre giorni di magia e stupore con spettacoli, workshop, corsi di magia per bambini e conferenze di approfondimento per giovani e adulti. Coinvolti nell’edizione 2021 ad ingresso gratuito oltre 30 artisti, siciliani e non. “Sarà un’edizione all’insegna dello stare insieme e della condivisione”, afferma Dimitri Tosi, in arte Dimis, ideatore ed organizzatore del Sicily Magic Fest. “L’idea del festival è quella di portare l’illusionismo al grande pubblico: troppo spesso la prestigiazione viene vista come un’arte di nicchia. Vogliamo dimostrare che approcciarsi all’illusionismo è possibile, che i corsi di magia per bambini e adulti sviluppano abilità che vanno dalla motricità fine all’autodeterminazione di sé, che gli spettacoli possono essere adatti ad un pubblico di tutte le età.” “Avremo grandissimi nomi dell’illusionismo italiano”, prosegue Dimis. “Personaggi e artisti che dimostrano ogni giorno come l’illusionismo possa essere veicolo di tantissimi messaggi”.