Fiabe in corte ad Aci Bonaccorsi, sabato c'è "Dante on the road"

Chi era Dante prima di diventare il padre della lingua italiana? Lo racconta Dante on the road - in scena sabato 26 agosto alle 19.30, nella Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi – a chiusura della mini rassegna Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro che ha allietato le serate estive di tante famiglie.

Lo spettacolo, che vede in scena Aurora Miriam Scala, che ne è anche l’autrice, e Maria Chiara Pellitteri, narra il sommo poeta – prima di diventare tale - che si trova tra i vicoli di Firenze a rincorrere il sogno di diventare un poeta. La storia viene raccontata attraverso l'ausilio delle marionette, dei burattini e del teatro delle ombre. “Esplorando quest'arte – dicono le due attrici - cercheremo di dar vita ai personaggi grazie a un teatro di figura contemporaneo”.

La trama

Due studiose di Dante un po' strampalate giungono in città. Dopo anni e anni di studi e ricerche, sono riuscite a ritrovare un diario unico nel suo genere: “Le memorie de lo infante Dante”... Nel 1277, Dante ha dodici anni e un sogno, anzi due: diventare poeta, come Virgilio o magari come Guido, un ragazzo più grande già famoso in città per le sue rime d’amore, e poi... conoscere Beatrice. Tutto sembra andare per il meglio quando Guido lo invita a far parte di un circolo segreto di poeti. È la sua grande occasione. Ma per realizzare i suoi sogni dovrà fare ricorso a tutto il coraggio e l’ingegno di cui è capace. Inizierà un’avventura notturna per le strade della città e nonostante il coprifuoco percorrerà i vicoli di Firenze come fossero “una selva oscura”; accompagnato dal suo fidato amico Lapo, dovrà superare tre durissime prove. Sarà proprio in queste occasioni che Dante potrà fare della "parola" la sua arma vincente!