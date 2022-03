Catania ed il barocco siciliano - Tour urbano

Sicilia Gaia propone un tour dedicato allo stile barocco nella città etnea. Catania è stata distrutta ben nove volte tra invasioni, eruzioni e terremoti. Ma è sempre risorta, come l’araba fenice e quando tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 rinasce barocca dalle sue stesse ceneri, ogni angolo di città fiorisce. La monumentalità delle chiese si appoggia ai ricami delicati delle abitazioni private e nuova vita scuote la ricostruzione, dal nuovo centro al punto più alto di città. Accompagnati dalla guida turistica Vanessa Motta, ammireremo insieme i miracoli architettonici della via Crociferi, scopriremo gli angoli nascosti dell’armoniosa scenografia cittadina fino a raggiungere il Monastero dei Benedettini e dell’imponente chiesa di San Nicola. Esplorando il fianco del colle di Montevergine torneremo quindi verso la via Crociferi.

Siti lungo il percorso: Piazza Università Chiesa di San Benedetto Palazzo Asmundo Terme della Rotonda Monastero dei Benedettini e San Nicola Chiesa di San Camillo e Villa Cerami e tanti altri scorci inediti. Sarà una passeggiata all’aperto (non sono previsti ingressi).

