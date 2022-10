Giornata nazionale delle famiglie al Museo Ludum

Torna l'evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d'Italia. Quest'anno abbiamo come gradito testimonial Geronimo Stilton, il celebre topo investigatore, che ci ha fornito di un simpatico libretto da distribuire a tutti i bambini che verranno a trovarci. Per l'occasione in grande stile il nostro museo propone tre attività esaltanti a prezzo basso basso.

Osservazione delle stelle con i nostri potenti telescopi aiutati dal nostro astrofisico di quartiere Giuseppe Nicosia che vi mostrerà i bellissimi pianeti del sistema solare e le più affascinanti stelle e nebulose che circondano la terra.

Il nostro planetario “LUDUNARIO” con i video prodotti da LUDUM e quelli forniti dal prestigioso ESO supernova Planetarium,nel meraviglioso formato del full dome, osserverete a 360° coinvolgendovi completamente nella visione. I nostri scienziati Pazzi con il celeberrimo spettacolo “Science Show” pieno di esperimenti interattivi, con esplosioni e congelamenti , coinvolgente e stimolante. Ancora concorsi e sorprese per tutti,non potete mancare ve ne pentirete per gli anni futuri.