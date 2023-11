Gravina, iniziative natalizie dell'associazione "Dai Vita onlus"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday Il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso ed il vicesindaco con delega ai Servizi sociali Claudio Nicolosi informano la cittadinanza in merito all'iniziativa dell'associazione "Dai vita onlus" con sede a Gravina. Sorta oltre cinque anni fa, tale associazione, che ha sede presso i locali del vecchio asilo antoniano di via Etnea 151 a Gravina e che ha nel dottor Mirko Giacone il suo presidente, si prefigge il programmatico intento di creare aggregazione fra i residenti del quartiere e non solo, attraverso specifici laboratori per anziani e bambini con difficoltà relazionali. Sono previsti per il periodo natalizio tombole ed attività aggregative alle quali potranno aderire non solo i soci ma la cittadinanza tutta. "Una importante iniziativa - commentano congiuntamente sindaco e vicesindaco di Gravina - ideata da un'associazione che da anni, ormai, rappresenta un importante punto di riferimento in termini di aggregazione sociale per la comunità gravinese tutta. Attraverso le attività proposte ci si immergerà in pieno nello spirito natalizio e si opererà, al contempo, anche in termini di aggregazione sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare".