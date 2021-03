I fiori dell'anima - Laboratorio esperienziale

Un viaggio di conoscenza e armonizzazione emozionale con i fiori di Bach. Una terapia vibrazionale usata da quasi un secolo in tutto il mondo per viaggiare piacevolmente dentro il proprio mondo interiore e per risolvere in modo dolce e intuitivo nodi e blocchi sia fisici sia emozionali.

I fiori di Bach sostengono nelle fasi di transizione, risolvono blocchi e fobie, e sono di grande aiuto nei casi di insonnia, bulimia, insicurezze, ansia, tristezza e indecisione. Anche le sintomatologie fisiche ad esse connesse vedono ridursi sensibilmente sino a scomparire (emicranie, gastriti, infiammazioni e dolori muscolari e articolari).

Il seminario è condotto da Gabriella Puglisi, consulente in floriterapia di Bach da oltre vent'anni, dopo studi approfonditi condotti dal 1998 tra la Germania e la Francia.

Gabriella è anche consulente alimentare, e conduce laboratori sulla cucina naturale e la terapia alimentare, nonché esperta di cristalloterapia e aromaterapia. Ha sviluppato un metodo integrato finalizzato al benessere olistico e all'equilibrio psicofisico, integrando le moderne acquisizioni scientifiche alle antiche conoscenze tradizionali.