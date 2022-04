Incontro con il 'Premio Strega' Alessandro Piperno

Ad Aprile Viagrande Studios apre le porte al pubblico per un evento legato al mondo della cultura e della scrittura di richiamo nazionale. Domenica 24 aprile 2022, dalle ore 10 alle 13, nella nostra splendida sede, si terrà un incontro con un ospite d’eccezione: Alessandro Piperno. Piperno è scrittore, critico letterario e accademico italiano, vincitore del Premio Strega nel 2012 con il suo romanzo “Inseparabili”, seconda opera del dittico intitolato “Il fuoco amico dei ricordi”. L’incontro, organizzato dalla Scuola Biennale di Scrittura e Storytelling, è rivolto a studenti, scrittori, autori e in generale ad amanti della letteratura contemporanea che desiderano conoscere l’autore, immergersi a 360° nel mondo della scrittura e approfondire con lui le tecniche di narrazione. Si parlerà in particolare dell’Incipt: come si trova la scintilla iniziale, dove nascono le storie e cosa deve possedere una storia per essere oggetto di un racconto. L’evento è aperto al pubblico. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Ingresso ticket: 70 euro (Posti Limitati). Contattare la segreteria: Telefono: 095 7901080, Whatsapp:+39 392 28 46 591, Email: info@viagrandestudios.com.