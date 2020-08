IndieLine - LEGNO Live

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐄 𝐋𝐈𝐍𝐄 presenta LEGNO LIVE 29 Agosto 2020. LIME - Lido Mediterraneo [Capomulini]. Prevendite online: Available soon. Prezzo al botteghino: 10€. Il concerto si terrá secondo le norme anti covid-19. Saranno predisposti esclusivamente dei posti a sedere distanziati per coloro i quali compreranno il ticket sia online che al botteghino. Vi è inoltre la possibilitá di prenotare delle aree riservate. Capienza Limitata. Apertura cancelli ore 21. Live start ore 23.