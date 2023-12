A San Giovanni Montebello un Natale di solidarietà e tradizione grazie alle inziative della Pro Loco

La Pro Loco San Giovanni Montebello Aps si distingue ancora una volta per la sua dedizione alla comunità, offrendo un'esperienza unica durante le festività natalizie nella frazione del Comune di Giarre. Il 10 dicembre, la sede della Pro Loco è diventata il luogo magico dove i bambini hanno avuto l'opportunità di incontrare il Vero Babbo Natale e consegnare le proprie letterine. Un evento emozionante che ha portato gioia e sorrisi a numerosi piccoli cittadini. L'impegno sociale della Pro Loco non si ferma qui. Il prossimo 17 dicembre l'associazione avvierà una raccolta di giocattoli destinati ad associazioni benefiche o a famiglie bisognose, individuate con la collaborazione delle assistenti sociali del Comune di Giarre. Un gesto di solidarietà che si traduce in un Natale più luminoso per chi è in difficoltà. Alle ore 11 e 30 al bar San Giovanni sito in viale trinacria.

Durante le festività natalizie, la Pro Loco San Giovanni Montebello Aps si dedicherà anche alla valorizzazione delle tradizioni locali. Gli altarini votivi del paese saranno allestiti, riportando in vita antiche usanze che rendono il periodo natalizio ancora più speciale. Inoltre, presso la sede dell'associazione, sarà possibile ammirare 5 diorami artistici, gentilmente concessi dal Museo dei Presepi di Giarre. Un'occasione unica per immergersi nell'arte e nella bellezza delle rappresentazioni natalizie, creando un legame ancora più stretto tra la comunità e le sue tradizioni culturali. La Pro Loco San Giovanni Montebello Aps continua a dimostrare il suo impegno a promuovere la solidarietà e a preservare le radici culturali, regalando a compaesani e non un Natale indimenticabile.