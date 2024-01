Il laboratorio teatrale del liceo "Galileo Galilei" in scena con "Il-logiche di guerra"

Lo scorso 20 dicembre, presso il Polo Culturale “Giovanni Verga” di Sant’Agata Li Battiati, le allieve e gli allievi del Laboratorio teatrale "Ragazzi in scena", diretti dalle professoresse Monica Mirabella e Maria Grazia Rigano, hanno messo in scena la pièce intitolata "Il-logiche di guerra", liberamente ispirata a "La guerra di Troia non si farà" di Jean Giraudoux e a "Le Troiane" di Euripide, in un adattamento curato dalle stesse docenti.

Lo spettacolo a scopo benefico in favore della fondazione Emergency ha rappresentato, ancora una volta, l’occasione per riflettere sull’orrore della guerra come la più grande sconfitta dell’umanità. Una guerra presente in modo permanente in angoli diversi del pianeta, mostrando sempre lo stesso volto, senza mai nasconderlo. Distruzione, macerie, sangue morte. Per questa ragione, le docenti hanno voluto dedicare questo lavoro teatrale ad un uomo che ha speso la sua vita combattendo incessantemente contro la guerra. Quest’uomo si chiamava Gino Strada. Le allieve e gli allievi del laboratorio hanno dato vita a una toccante interpretazione dei due testi, dando prova di notevoli capacità tecniche e comunicando un pathos travolgente. In una sala gremita, il pubblico ha seguito lo spettacolo nella sua evoluzione tragica con il fiato sospeso, condividendo catarticamente l’emozione con un lungo applauso finale.

Protagonisti dello spettacolo sono stati: Enrico Adinolfi, Davide Caruso, Chiara Catania, Matteo Gil Catuogno, Giulia De Luca, Giulia Di Marco, Maria Francesca Di Paola, Ginevra Fabiano, Virginia Garozzo, Caterina Liistro, Maya Lo Re, Veronica Massaro, Cristiana Massimino, Viola Parisi, Monica Pennisi, Giulia Urzì, Martina Toro, Edoardo Vinci.