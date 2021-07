Levante LIVE a Zafferana Etnea

Prezzo non disponibile

In collaborazione con il Comune di Zafferana ed Etna in Scena, inserito nella programmazione di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Appuntamento domenica 1 agosto 2021 con il concerto LIVE di Levante.

Prezzi dei biglietti

I SETTORE NUMERATO € 46,00

I SETTORE NUMERATO ridotto residenti € 41,40

II SETTORE NUMERATO € 39,10

II SETTORE NUMERATO ridotto residenti € 35,20