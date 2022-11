Medicina di genere e odontoiatria rosa: un focus sulla salute parodontale delle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Medicina di genere e odontoiatria rosa” è il tema dell’incontro che si terrà mercoledì 30 novembre dalle ore 8 presso l’aula convegni (edificio D, palazzina Amministrazione) dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, nell’ambito del progetto da questa condiviso con COI AIOG (Cenacolo Odontostomatologico Italiano – Associazione Italiana di Odontoiatria). Lo scopo è quello di individuare ed estendere le cure odontoiatriche alle utenti-pazienti in ogni fascia di età (dalla pubertà alla post-menopausa) per il miglioramento della salute parodontale e di tutte le patologie orali correlate alle diverse fasi del metabolismo endocrino dell’universo femminile. È infatti scientificamente accertata la stretta correlazione tra diverse patologie del cavo orale e la fluttuazione del complesso metabolismo endocrino femminile, peculiarità e unicità del sesso femminile. Ad aprire i lavori e dare i saluti istituzionali saranno Salvatore Giuffrida direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, Diana Cinà, direttore sanitario, Ignazio La Mantia, presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania, Gian Paolo Marcone, presidente albo degli Odontoiatri di Catania (CAO), Maria Grazia Cannarozzo, presidente nazionale COI AIOG, e Claudia Pricoco, vicepresidente Sud AIDM.

Due le sessioni: dalle 9 alle 11:30 con la moderazione di Maria Grazia Cannarozzo e di Massimo Buscema, direttore Uoc di Malattie Endocrine del Ricambio della Nutrizione, relazioneranno la dott.ssa Anna Longhitano, direttore staff Aziendale e Referente Medicina di Genere dell’Azienda Ospedaliera, che parlerà di “Medicina di Genere nelle Aziende Ospedaliere e Territoriali”; dott.ssa Roberta Reale, endocrinologa Asp di Siracusa che parlerà di “Metabolismo Endocrino”; dott. Giuseppe Cariotti, responsabile U.O.S. di Odontoiatria A.O.E.C. che tratterà il tema di “Odontoiatria in Rosa”; il prof. Giuseppe Lo Giudice, presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria all’Università di Messina che parlerà di “Odontoiatria e specificità di genere nelle diverse età biologiche”; dott.ssa A. Ippolito, dirigente medico U.O.C. di Pediatria con PS, che affronterà il tema di “Differenza di genere nelle Patologie Odontoiatriche in Adolescenza”.

Dalle 12 fino alle 14, la seconda parte del convegno moderata dalla dott.ssa Francesca Catalano, direttore Uoc di Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico e dal prof. D. Grimaldi, docente a contratto di Medicina di famiglia all’Università di Catania. Relazioneranno Michele Colaci, associato Unict e responsabile Uos “Diagnosi e trattamento Patologie Reumatologiche autoimmuni”, che parlerà di “Reumatologia e implicazioni Odontoiatriche”; la dott.ssa Helga Lipari, dirigente Medico Uoc Oncologia Medica, che tratterà del tema “Le conquiste della Terapia Medica in Oncologia”; Nerina Pagano, dirigente Medico Chirurgia Generale a indirizzo Senologico che si occuperà di parlare di “Focus sulle problematiche Odontoiatriche nelle pazienti affette da Tumore mammario quale prevenzione”. Il Corso valido per con crediti formativi ECM, è rivolto a tutti i professionisti. Scheda di iscrizione sulla pagina Formazione del sito www.aocannizzaro.it. Per info: ufficioformazione@aoec.it.