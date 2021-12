Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dall’8 dicembre al 6 gennaio il prestigioso Chiostro dei Minoriti di Catania ospita il “Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico”, tradizionale appuntamento giunto alla XIIª edizione e organizzato dall’Associazione artistico culturale Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Catania. In occasione delle feste natalizie e per valorizzare le espressioni dell’artigianato e dell’arte che sono patrimonio del nostro territorio e della nostra cultura, l’Associazione Delfare nella loggia del Chiostro dei Minoriti, magnifico esempio del barocco catanese, ha allestito una serie di piccoli padiglioni espositivi in cui gli artigiani associati presentano le loro creazioni in ceramica e in pietra lavica, ma anche presepi, prodotti tessili, pupi siciliani, mosaici, fotografie fine art, monili, tappeti in tessitura tradizionale, e miele dell’Etna. All’interno della manifestazione inoltre sono presenti uno spazio dedicato a una mostra di presepi artigianali sia in stile tradizionale che contemporaneo, e la “Camera dell’Arte”, una grande sala adibita a ospitare un ciclo espositivo di opere di alcuni artisti del nostro territorio: Antonino Triolo e Mara Bartoli, Gioacchino Cannatella, Adriana Tomasello, Sebastiano Grasso e Salvatore Lanzafame. Siete tutti invitati, siamo certi che gradirete la scelta e la qualità di queste proposte artistico-artigianali per un bellissimo “Natale ai Minoriti”. 8 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022 Chiostro del Palazzo dei Minoriti, Via Etnea n. 73 – Catania APERTO TUTTI I GIORNI dalle 10:00 alle 21:00 il 24 dicembre e il 31 dicembre chiusura alle ore 15:00 Il 25 dicembre e l’1 gennaio apertura alle ore 16:00 INGRESSO LIBERO – secondo le regole del protocollo di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid 19