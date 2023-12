Il bartender Giovanni Di Pasquale presenta il suo cocktail legato al Natale

Quante spesso ripetiamo “Anche a te e famiglia” ogni volta che riceviamo degli auguri, soprattutto durante le festività natalizie? Adesso avremo un buon motivo per dirlo perché ogni volta che lo diremo ci arriverà un cocktail creato per le festività natalizie da Giovanni Di Pasquale, 40enne innamorato del suo lavoro che di fatto ha sempre sognato di fare anche quando lavorava come consulente finanziario mentre studiava per diventare un bravo barman. Nel 2017 ha avverato il suo sogno creando una realtà che è diversa dai soliti locali: nasce Drunk Bros che nel 2021 diventa un Cocktail Bar Nerd con una chiara filosofia da parte di Giovanni: “Drink easy, Drink different, Drink nerd”. Entrare nel suo locale è, infatti, entrare a far parte della Drunk community: una volta entrati non si può più farne a meno perché si trova un ambiente friendly, si può anche tornare bambini; basta solo guardarsi attorno per sentirsi nella cameretta da sogno di un 16enne con targhe, insegne a neon, un cabinato arcade, giochi da tavolo, scope di Harry Potter appese e tanto altro. Ma Drunk Bros non è solo questo ma anche altro: la vasta bottiglieria, i percorsi attraverso varie tipologie di cocktail - dagli internazionali ai grandi classici - fanno sì che che l’offerta possa accontentare davvero tutti i palati. E adesso anche un cocktail natalizio che in anteprima verrà presentato alla stampa mercoledì 20 dicembre alle 19 e 30: l’appuntamento è in via Umberto n. 193, nella nuova sala che Giovanni Di Pasquale ha deciso di aprire, dal sapore intimo e retrò ma che strizza l’occhio al futuro.